Stm, in calo del 3,24% a 34,84 euro, è arrivato nel corso della seduta fino a 34,655 euro.

di Financial Trend Analysis

Stm, in calo del 3,24% a 34,84 euro, è arrivato nel corso della seduta fino a 34,655 euro. In quell'area si colloca la base del canale (coppia di linee parallele) disegnato dal top del 17 maggio. Se la base del canale verrà rispettata lo stesso potrà ancora essere considerato un "flag", una figura di continuazione del rimbalzo intrapreso dal minimo del 10 maggio. Servirebbe però il superamento dei 36 euro per lasciare spazio ad un test del lato alto del canale, a 38 circa. Sotto area 3465 difficilmente il titolo riuscirà ad evitare invece il test di area 33, ultimo supporto prima del minimo di marzo a 31,71 euro.

