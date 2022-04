STM +4,6% scatta in avanti in scia ad ASML +7,5%.

STM +4,6% scatta in avanti in scia ad ASML +7,5%. Il gruppo olandese ha archiviato il primo trimestre con risultati in calo rispetto allo stesso periodo del 2021 ma migliori delle attese. Buone indicazioni per quanto riguarda gli ordini e per l'esercizio 2022: previsti ricavi in crescita del 20% circa.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)