di Financial Trend Analysis

Ulteriore progresso per STM +3,6% a 37,0350 euro. Equita conferma la raccomandazione hold ma incrementa il target da 42 a 46 euro dopo il Capital Markets Day di ieri a Parigi: il gruppo ha fissato in oltre 20 miliardi di dollari (oltre le attese) di ricavi l'obiettivo per il triennio 2025-2027, contro i 14,8-15,3 miliardi della guidance 2022.

