STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell'elettronica, ha annunciato oggi una transazione con Cartesiam per acquisire i suoi asset (compreso il portafoglio di proprietà intellettuale) e per trasferire e integrare i suoi dipendenti. La stipula è soggetta all'approvazione degli enti regolatori. Cartesiam, che ha sede a Tolone (Francia), è una società di software fondata nel 2016 specializzata in strumenti di sviluppo di intelligenza artificiale (AI) che consentono il machine learning e l'inferenza nei microcontrollori Arm®, oggi alla base di miliardi di dispositivi.

Il suo team è formato da data scientist ed esperti nell'elaborazione di segnali embedded che vantano una considerevole esperienza nella creazione di soluzioni standard e personalizzate. La sua soluzione di punta, il software brevettato NanoEdge™ AI Studio, permette a qualsiasi progettista di sistemi embedded, anche se privo di una preparazione specifica nell'intelligenza artificiale, di sviluppare rapidamente librerie specializzate con cui integrare direttamente algoritmi di machine learning in un'ampia gamma di applicazioni.

I dispositivi basati sulla tecnologia di Cartesiam sono già in produzione in tutto il mondo all'interno di dispositivi connessi, elettrodomestici e macchine industriali. Con questa acquisizione, STMicroelectronics rafforza la sua strategia per l'intelligenza artificiale e il suo portafoglio di tecnologie per soddisfare l'intero spettro delle esigenze nell'area del machine learning su sistemi embedded.

La soluzione NanoEdge™ AI Studio è perfettamente complementare al toolset STM32Cube.AI di STMicroelectronics e consentirà ai suoi clienti di integrare con maggiore flessibilità l'machine learning nelle loro soluzioni. "L'uso dell'intelligenza artificiale per creare soluzioni sempre più smart rappresenta una delle priorità dei nostri clienti, indipendentemente dalle loro dimensioni o dal settore di appartenenza," ha dichiarato Claude Dardanne, President, Microcontrollers and Digital ICs Group di STMicroelectronics.

"Con STM32Cube.AI, STMicroelectronics offre già la possibilità di mappare ed eseguire reti neurali artificiali pre-addestrate sul nostro vasto portafoglio di microcontrollori STM32. L'aggiunta della tecnologia di machine learning di Cartesiam alle soluzioni esistenti di STMicroelectronics darà origine alla gamma di soluzioni Edge AI più avanzata oggi disponibile sul mercato per tutti i clienti interessati ad aumentare il grado di innovazione della loro offerta."

I termini della transazione non sono stati resi noti.

