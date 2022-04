Conti in forte progresso per STMicroelectronics (+1,4% a 35,35 euro) nel primo trimestre 2022.

Conti in forte progresso per STMicroelectronics (+1,4% a 35,35 euro) nel primo trimestre 2022. I ricavi sono saliti del 17,6% a/a a 3,55 miliardi di dollari, il margine lordo al 46,7% (39,0% un anno fa), il margine operativo al 24,7% (14,6%) e l'utile netto a 747 milioni (+105,1% dai 364 del trim1 2021). I dati sono migliori delle attese, così come la guidance per il secondo trimestre: ricavi a 3,75 miliardi (+5,8% t/t) +/- 3,5%, margine lordo al 46,0% +/- 2,0%.

*L'analisi del grafico di STM mette in evidenza la forte volatilità degli ultimi due mesi *e il recente tentativo di interrompere la flessione partita a fine marzo. Conferme in tal senso sopra il massimo della scorsa settimana a 36,5950 euro, operazione che completerebbe il potenziale doppio minimo formatosi nelle ultime due settimane con primo obiettivo a 39,20 e successivo sul top del 29/3 a 42,05. Discese sotto 33,50 anticiperebbero invece un test dei 31,71 del 7 marzo, supporto decisivo per scongiurare la ripresa del movimento ribassista in essere da novembre verso area 28.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)