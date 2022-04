STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell'elettronica, ha presentato i risultati finanziari U.S. GAAP per il primo trimestre conclusosi il 2 aprile 2022. Il presente comunicato stampa contiene anche parametri non U.S. GAAP (vedere l'Appendice per ulteriori informazioni).

Nel primo trimestre ST ha riportato ricavi netti pari a 3,55 miliardi di dollari, margine lordo al 46,7%, margine operativo al 24,7% e utile netto di 747 milioni di dollari o 0,79 dollari per azione dopo la diluizione.

Al 2 aprile 2022 la posizione finanziaria netta di ST (parametro non U.S. GAAP) era pari a 840 milioni di dollari e rifletteva una liquidità totale di 3,4 miliardi di dollari e un indebitamento finanziario totale di 2,6 miliardi di dollari, che include un aumento di 107 milioni di dollari in relazione all'adozione, dal 1° gennaio 2022, delle nuove linee guida per la rendicontazione U.S. GAAP applicabili al debito convertibile. I valori dei periodi precedenti non sono stati ricalcolati. Al 31 dicembre 2021 la posizione finanziaria netta di ST (parametro non U.S. GAAP) era pari a 977 milioni di dollari.

Jean-Marc Chery, President & CEO di STMicroelectronics, ha commentato:

• "I ricavi netti del primo trimestre di 3,55 miliardi di dollari e il margine lordo del 46,7% sono stati superiori al punto intermedio della nostra forchetta di previsione delle attività. Questa performance nei ricavi, trainata da una forte domanda di microcontrollori, è stata in parte controbilanciata da una temporanea riduzione delle attività nel nostro impianto di produzione a Shenzhen, in Cina, dovuta alla pandemia.

• "Anno su anno, i ricavi netti del primo trimestre sono aumentati del 17,6%, il margine operativo è cresciuto al 24,7% dal 14,6% e l'utile netto è più che raddoppiato a 747 milioni di dollari.

• "Per il secondo trimestre prevediamo ricavi netti di 3,75 miliardi di dollari come valore intermedio, corrispondenti a una crescita del 25,3% anno su anno e del 5,8% rispetto al trimestre precedente, e un margine lordo intorno al 46,0%.

• "Continuiamo a guidare la Società in base a un piano di ricavi per il 2022 compreso tra 14,8 miliardi di dollari e 15,3 miliardi di dollari."

