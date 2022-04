Lostudio della performace per il 2022 dei 19 settori dello Stoxx Europa mostrache il migliore risultato è stato ottenuto fino a questo momento dall'Energetico(EU0009658780), con il 17,23%, seguito dalla Materie prime (EU0009658624) conil 13,85% e dalle Telecom (EU0009658947) con il 3,04%. Sulla paritàl'Assicurativo, tutti gli altri 15 indici sono o moderatamente o fortementenegativi, il peggiore il Dettaglio (CH0019112553), che ha perso il 28,14%,seguito dalla Tecnologia (EU0009658921), l'unico altro a perdere più del 20%,il 22,08% esattamente. I primi tre della lista tuttavia nel passato più recentesembrano avere perso un po' di smalto e potrebbero essere all'inizio di unafase correttiva, in particolare le Materie prime nell'ultima settimana hannoperso il 7,76%, di gran lunga la peggiore performance dei 19 comparti. Se ilsupporto di area 670, base del canale crescente disegnato dai minimi di novembrepraticamente coincidente con la media mobile esponenziale a 100 giorni, dovessecedere, si potrebbe parlare di una vera e propria inversione di trend. Anchel'Energetico ha iniziato settimana scorsa una brutta flessione dopo avermancato la rottura in area 334 della linea che scende dai massimi di luglio2007, una resistenza critica di medio termine. Sul grafico a candelesettimanali è comparsa una pericolosa figura "bearish engulfing". Sulgrafico delle Telecom venerdì è stato completato il piccolo testa spalleribassista disegnato dal top del 7 aprile, anche in questo caso quindi ildestino, almeno nel breve termine, potrebbe essere di ribasso. Il problema èche la perdita di forza dei comparti che per il momento hanno fatto meglio nel2022 non sembra essere l'inizio di una rotazione settoriale, ma semplicementedi una discesa generalizzata. Nel corso dell'ultima ottava a fare bene sonostate le Banche (EU0009658806) con il +2,03%,, le Costruzioni (EU0009658889),con il +2,18%, e l'Industria (EU0009658905), con il +1,92%, ma nessuno diquesti ha inviato segnali di una ripresa duratura. Banche e Costruzioni hannotestato con i massimi del 21 aprile a 140,79 e a 586,31 il 50% diritracciamento del ribasso dal top di inizio anno e ne sono stati sonoramente respinti,l'Industria si è limitato invece a testare a 696,63 il 38,2% di ritracciamento(gradino precedente al 50% nella scala di Fibonacci) del ribasso da gennaio perpoi retrocedere. Solo con questi tre settori al di sopra dei massimi dellascorsa ottava si potrebbe sperare in un tentativo di rotazione e quindi in unmercato che nel complesso cerca di salire o di limitare i danni. In casocontrario rimarrà elevato il rischio di una ulteriore fase ribassistageneralizzata.

