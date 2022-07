STOXX® Europe 600 Basic Resources in difficoltà. Il settoriale STOXX® Europe 600Basic Resources (EU0009658624), paniere i cui maggiori esponenti sono RioTinto, Glencore, Anglo American, Arcelormittal), venerdì è sceso del 2,46% a544,60 punti. La variazione da inizio anno è negativa per il 9,35% ma ladistanza dai massimi, toccati ad aprile a 758,38, è del 28% circa. Giovedì iprezzi sono scesi sotto il supporto offerto a 567 circa dal 38,2% diritracciamento del rialzo da marzo 2020. In caso di violazione del 38,2% diritracciamento spesso i prezzi procedono al test del livello successivo dellascala di Fibonacci, quello del 50%, qui posto a 510 punti circa. L'indicatoreRSI a 14 giorni è sulla soglia dell'ipervenduto, del resto l'indice è in cadutalibera da 4 settimane, quindi un rimbalzo tecnico potrebbe essere alle porte,ma difficilmente l'indice potrà invertire la rotta in tempi brevi. Solo sopraarea 600, minimo di maggio, primo indizio positivo, ma solo oltre 649, mediamobile esponenziale a 100 giorni, possibile iniziare a parlare di una ripresastabile.**

(AM - www.ftaonline.com)