STOXX®Europe 600 Real Estate in accelerazione rialzista. Il settoriale (CH0043274395)ha guadagnato l'8,08% nell'ultima settimana andando a terminare a 149,23 euro.I maggiori componenti del paniere sono Vonovia, Segro, Swiss Prime Site, LegImmobilien, Rightmove Grp e Land Securities. I prezzi si sono lasciati allespalle in area 145 sia la media mobile esponenziale a 50 giorni sia il primodei ritracciamenti di Fibonacci, quello del 23,6%, del ribasso dal top diagosto 2021. Fino a che i prezzi riusciranno a mantenersi al di sopra di area144 le prospettive saranno in favore del proseguimento del rialzo con obiettivoa 156 (38,2% di ritracciamento). Resistenza di breve da superare per confermarel'intonazione positiva a 149, minimo del 9 maggio. Sotto area 144 l'indicerischierebbe invece di scendere a ricoprire il gap del 18 luglio con base a136,30 circa.**

(AM - www.ftaonline.com)