STOXX®Europe 600 Technology in brutte acque.

di Financial Trend Analysis

STOXX®Europe 600 Technology in brutte acque. Lo STOXX® Europe 600 Technology(EU0009658921) ha tentato una reazione venerdì dopo la seduta disastrosa digiovedì ma il quadro grafico resta difficile. Il paniere contiene tra i suoimaggiori rappresentanti Asml, Sap, Prosus, Infineon, Cap Gemini, DassaultSystems, Amadeus e Stm. L'indice venerdì ha guadagnato l'1,31% a 534,10 euro, mail giorno prima aveva ceduto il 4,72% a 527,20. I massimi di giovedì, a 552,57,non sono nemmeno stati avvicinati da quelli di venerdì, a 541,53, la reazioneper adesso è solo un rimbalzo tecnico. A 545 circa si colloca il 61,8% diritracciamento del rialzo dai minimi di marzo 2020, l'indice ha quindi violatoin chiusura di ottava questo supporto critico. Discese sotto il 61,8% diritracciamento (percentuale di Fibonacci) sono un indizio pericoloso che puòanticipare il proseguimento della tendenza in corso, quindi il ribasso iniziatodal massimo di novembre 2021. A meno di un pronto ritorno al di sopra di area550 l'indice potrebbe dirigere adesso verso i 460 euro (78,6% di ritracciamentodel rialzo da marzo 2020). Supporto intermedio a 501, minimo di ottobre 2020.Oltre 550 l'indice potrebbe tentare una reazione, la serietà del rimbalzo verràmessa alla prova dalla resistenza a 570, lato alto del gap del 13 giugno. Soloal di sopra di quei livelli si potrebbe iniziare a dare fiducia ad un eventualerialzo. Situazione di evidente ipervenduto per i settoriali STOXX, difficileche questa pressione ribassista duri ancora a lungo, probabile un rimbalzo.

