*Punti chiave *

Lo stress test climatico 2022 della BCE ha rivelato dati importanti e lacune metodologiche che le banche dovranno affrontare per misurare e gestire adeguatamente il rischio climatico.

Negli scenari a breve termine previsti dalla BCE, le proiezioni per le banche dell'Eurozona dimostrano che le potenziali perdite dovute al cambiamento climatico sarebbero gestibili.

Le banche non rischiano requisiti patrimoniali più elevati a seguito del test, ma saranno obbligate a migliorare le proprie capacità di gestione del rischio climatico nei prossimi anni.

Nonostante i notevoli limiti, lo stress test della BCE è una forte indicazione della determinazione delle autorità dell'UE ad affrontare il rischio climatico.

L'esercizio di stress test climatico (CST) della Banca centrale europea mette in evidenza le questioni chiave che le banche devono affrontare nel valutare la propria esposizione e vulnerabilità al rischio climatico. Per le banche della zona euro, il test dati e gap sui metodi che possono ostacolare la loro capacità di misurare efficacemente il rischio climatico, nonché alcune carenze nei loro sistemi di stress test climatico. Negli scenari a breve termine previsti dalla BCE, le banche dell'area euro si sono prospettate gestibili perdite, ma la BCE ritiene che queste perdite potenziali siano probabilmente sottostimate a causa dei dati e delle lacune metodologiche. Il test ha rilevato che sul lungo termine le banche dovrebbero affrontare perdite minori in uno scenario di transizione ordinata rispetto a quello di intervento ritardato. Tuttavia, le banche della Eurozona non sembrano ancora in grado di riflettere adeguatamente percorsi di transizione nelle loro strategie a lungo termine. Questi risultati ricordano ampiamente i risultati riportati il ??mese scorso dalla Banca d'Inghilterra (BoE) nel suo Scenario esplorativo biennale sul clima (vedi "Lo stress test della Banca d'Inghilterra suggerisce che le banche e gli assicuratori del Regno Unito possano assorbire il rischio climatico futuro").

Come per l'esercizio BoE, i risultati della BCE sono in linea con le nostre aspettative e, per ora, non hanno alcuna rilevanza materiale sui nostri rating sulle banche della zona euro. Stimiamo che le banche della zona euro subiscano perdite sostanziali dal eventi di rischio climatico o dalla transizione carbonica nel medio-lungo termine. A breve termine, ci aspettiamo che continuino a investire massicciamente in questo settore.

Tuttavia l'esposizione al rischio climatico potrebbe iniziare a pesare maggiormente sui nostri rating sulle singole banche se le vedessimo sostanzialmente esposte a tale rischio e rimanere indietro rispetto ai competitor nei loro sforzi per comprendere, gestire e, in una certa misura, mitigare tali rischi.

Il CST ha fornito informazioni utili, ma limitate sull'esposizione totale delle banche al rischio climatico *

**Il CST della BCE fa parte di una più ampia spinta di vigilanza per spostare i rischi climatici più in alto rispetto al rischio di gestione delle banche dell'eurozona (vedi The ECB's Climate Risk Stress Test: Raising The Bar For Banks). Questo test si è concentrato solo su rischi e portafogli selezionati e non aveva lo scopo di valutare solvibilità delle banche a fronte di specifici scenari macroeconomici avversi. Invece, il suo scopo era spingere le banche a raccogliere più dati e costruire modelli adeguati per valutare i rischi climatici. Data la natura esplorativa dell'esercizio, la BCE aveva già annunciato che non avrebbe imposto maggiorazioni di capitale a seguito dei risultati, sebbene alcuni requisiti qualitativi per migliorare la gestione del rischio capacità potrebbero derivare per banche specifiche.

La prima constatazione della BCE è che attualmente solo il 41% delle 104 banche coinvolte in questo esercizio include rischi climatici nel loro quadro interno di prove di stress. Anche se c'è un miglioramento, questo riflette la mancanza ancora di dati affidabili relativi al clima, che si riferiscano alle incertezze intrinseche associate alla scienza del clima, compresa la cristallizzazione e la gravità dei rischi climatici (cfr Comportamento del modello: in che modo l'analisi del rischio climatico avanzata può servire meglio i partecipanti del mercato finanziario).

Solo un sottoinsieme di 41 di queste banche ha attraversato la parte più quantitativa del test di resistenza. Ciò ha richiesto loro di fornire stime bottom-up per le loro potenziali perdite di credito e di mercato negli scenari della BCE, che prevedono interventi di policy a posteriori e immediati per invertire la rotta dei cambiamenti climatici, nonché la realizzazione di rischi fisici selezionati (siccità, caldo e inondazioni). Anche per le banche più grandi, che hanno test di stress climatico più avanzati, la BCE ha riscontrato hanno in gran parte fatto ricorso a proxy di dati per stimare le emissioni di gas serra (GHG), data la mancanza dell'informativa di controparte. Noi riteniamo che questi problemi relativi ai dati rimangano un importante limite dei risultati quantitativi di qualsiasi stress test climatico.

Secondo le proiezioni delle banche, le perdite complessive ammontano a 70 miliardi di euro su un orizzonte temporale di tre anni (di cui circa il 25% relativo al rischio fisico). Stimiamo che le banche possano coprire tali perdite attraverso i guadagni - che rappresentano su base annua circa il 18% degli utili al lordo delle imposte del 2021 per le banche monitorate - e che non minaccerebbero i livelli di patrimonializzazione. Tuttavia, riteniamo che queste stime siano solo indicazioni di massima e siano molto probabilmente nella fascia bassa del range di perdite possibili per lo stress climatico che le banche potrebbero affrontare nella pratica.

Ciò è dovuto alle difficoltà sui dati sopra menzionate, ma si riferiscono anche al fatto che le ipotesi macro della BCE (basate sul scenari forniti dal Network for Greening the Financial System--NGFS) sembrano relativamente benigne e che l'esercizio copre solo circa un terzo delle esposizioni totali delle 41 banche in perimetro. Riteniamo che l'elevata esposizione delle banche ai settori ad alta intensità di gas a effetto serra potrebbe esacerbarne le vulnerabilità ai rischi climatici.

Nell'ambito del CST, la BCE ha chiesto alle banche di segnalare la propria quota di utili derivanti da controparti che operano in una lista di 22 settori GHG-intensive, tra cui l'industria mineraria, l'industria pesante, il settore immobiliare e l'edilizia. Insieme, questi 22 i settori rappresentano circa il 54% dell'economia dell'UE in termini di valore aggiunto lordo, ma più del 60% (mediana 65,2%) del margine d'interesse 2021 derivato da società non finanziarie dalle banche dell'Eurozona.

(GD - www.ftaonline.com)