Nuova frenata per la fiducia delle imprese del Sudafrica. Secondo quanto comunicato dalla South African Chamber of Commerce and Industry, infatti, il Business Confidence Index (Bci) ha registrato in maggio un declino a 89,3 punti dai 95,6 punti di marzo (94,1 punti in gennaio), contro i 97,0 punti del maggio 2021.

