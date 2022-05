Secondo quanto comunicato da Statistics South Africa (l'ente statistico di Pretoria), in aprile il tasso d'inflazione è rimasto stabile in Sudafrica sul 5,9% annuo già registrato in marzo (5,7% in gennaio e febbraio), in linea con il consensus.

Secondo quanto comunicato da Statistics South Africa (l'ente statistico di Pretoria), in aprile il tasso d'inflazione è rimasto stabile in Sudafrica sul 5,9% annuo già registrato in marzo (5,7% in gennaio e febbraio), in linea con il consensus. Su base mensile l'inflazione è invece scesa allo 0,6% dall'1,0% precedente (0,6% era stata anche la lettura di febbraio), anche in questo caso in linea con le attese degli economisti.

(RR - www.ftaonline.com)