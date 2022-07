Il Monetary Policy Committee (Mpc) della Reserve Bank del Sudafrica alza i tassi d'interesse di 75 punti base, portandoli al 5,50% dopo averli aumentati di 50 punti base in maggio e di 25 punti base in novembre (in quello che era stato il primo incremento dal novembre 2018), gennaio e marzo.

Il Monetary Policy Committee (Mpc) della Reserve Bank del Sudafrica alza i tassi d'interesse di 75 punti base, portandoli al 5,50% dopo averli aumentati di 50 punti base in maggio e di 25 punti base in novembre (in quello che era stato il primo incremento dal novembre 2018), gennaio e marzo. In precedenza il costo del denaro era rimasto sui minimi storici (da quando il benchmark era stato introdotto nel 1998) dal luglio 2020. Si tratta dell'aumento più netto dal settembre 2002. La decisione non è stata unanime: tre su cinque membri dell'Mpc hanno votato a favore, uno avrebbe preferito continuare con un rialzo di 50 punti base e un altro avrebbe moderato il ritmo della stretta monetaria a soli 25 punti. Il consensus di Reuters era per un incremento di 50 punti base.

(RR - www.ftaonline.com)