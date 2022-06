Sutro Biopharma vola al Nasdaq dopo che la biotech di San Francisco ha annunciato una partnership con la giapponese Astellas Pharma. Le due società collaboreranno allo sviluppo di un trattamento per i pazienti oncologici che non rispondono alle immunoterapie esistenti. Sutro Biopharma ha sfiorato un rimbalzo del 70% in after market (la seduta di lunedì al Nasdaq si era già chiusa con un guadagno ma limitato allo 0,23%).

(RR - www.ftaonline.com)