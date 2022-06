di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dal Konjunkturinstitutet (Ki, l'Istituto nazionale di ricerca economica di Stoccolma), in giugno l'Economic Tendency Indicator della Svezia ha segnato un declino a 105,9 punti dai 110,3 punti di maggio (109,5 punti in aprile), restando comunque per il diciottesimo mese consecutivo sopra la soglia di 100 punti.