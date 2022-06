Secondo quanto comunicato da Statistiska centralbyrån (l'ufficio di statistica di Stoccolma), in aprile la produzione industriale è cresciuta in Svezia dello 0,1% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto all'1,0% della lettura finale di marzo (e al 2,3% di febbraio).

Secondo quanto comunicato da Statistiska centralbyrån (l'ufficio di statistica di Stoccolma), in aprile la produzione industriale è cresciuta in Svezia dello 0,1% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto all'1,0% della lettura finale di marzo (e al 2,3% di febbraio). Su base sequenziale la produzione industriale è invece calata dello 0,6% contro il rialzo dello 0,8% di marzo (0,5% in febbraio).

(RR - www.ftaonline.com)