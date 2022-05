Secondo quanto riportato da Statistiska centralbyrån, l'ufficio di statistica di Stoccolma, il tasso di disoccupazione della Svezia è rimasto stabile in aprile sull'8,2% già registrato in marzo (7,9% in febbraio), sotto al 9,4% di un anno prima.

Secondo quanto riportato da Statistiska centralbyrån, l'ufficio di statistica di Stoccolma, il tasso di disoccupazione della Svezia è rimasto stabile in aprile sull'8,2% già registrato in marzo (7,9% in febbraio), sotto al 9,4% di un anno prima. La disoccupazione giovanile, per un'età compresa tra 15 e 24 anni, si è invece attestata al 26,0% in aprile, sopra al 25,6% di marzo ma contro il 31,2% dell'aprile 2021.

