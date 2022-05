Secondo quanto comunicato da Statistiska centralbyrån (l'ufficio di statistica di Stoccolma), in aprile le vendite al dettaglio sono cresciute in Svezia del 2,4% annuo, rettificato per il numero di giorni lavorati, in accelerazione rispetto all'1,8% della lettura finale di marzo (2,7% in febbraio) e nel sedicesimo mese consecutivo d'espansione.