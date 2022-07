Secondo quanto riportato dall'Arbetsförmedlingen (l'ente di Stoccolma che si occupa di lavoro), in maggio il tasso di disoccupazione è rimasto invariato in Svezia sul 6,6% già registrato in maggio (6,8% in aprile), contro il 7,9% del giugno 2021.

Secondo quanto riportato dall'Arbetsförmedlingen (l'ente di Stoccolma che si occupa di lavoro), in maggio il tasso di disoccupazione è rimasto invariato in Svezia sul 6,6% già registrato in maggio (6,8% in aprile), contro il 7,9% del giugno 2021. La disoccupazione giovanile, per un'età compresa tra 15 e 24 anni, è invece salita all'8,1% dal 7,7% precedente (8,2% in aprile) contro il 10,6% di un anno prima.

(RR - www.ftaonline.com)