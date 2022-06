Secondo quanto comunicato da Statistiska centralbyrån, l'ufficio di statistica di Stoccolma, in maggio l'indice dei prezzi alla produzione è balzato in Svezia del 24,4% annuo, in accelerazione rispetto al 23,8% di aprile (24,5% in marzo) e nella quattordicesima espansione consecutiva dopo tredici mesi di contrazione.