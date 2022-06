Secondo quanto comunicato da Statistiska centralbyrån (l'ufficio di statistica di Stoccolma), in maggio le vendite al dettaglio sono calate in Svezia del 2,3% annuo, rettificato per il numero di giorni lavorati, contro il progresso del 2,4% di aprile (1,8% in marzo).

Secondo quanto comunicato da Statistiska centralbyrån (l'ufficio di statistica di Stoccolma), in maggio le vendite al dettaglio sono calate in Svezia del 2,3% annuo, rettificato per il numero di giorni lavorati, contro il progresso del 2,4% di aprile (1,8% in marzo). Si tratta della prima contrazione dopo un striscia positiva durata sedici mesi. Su base sequenziale le vendite retail sono invece scese dello 0,6% contro il precedente rialzo dello 0,4% (0,6% era stato l'incremento registrato anche in marzo).

(RR - www.ftaonline.com)