Sveriges Riksbank (la Banca centrale di Stoccolma) aumenta i tassi d'interesse della Svezia di 25 punti base portandoli allo 0,25% nel primo intervento dopo il rialzo, sempre di 25 punti, del dicembre 2019 (il precedente, anche in quel caso di 25 punti, era stato deciso nel dicembre 2018, in quello che era stato il primo aumento dal 2011), quando li aveva tolti dal territorio negativo in cui si trovavano dal 2015. La Riksbank in precedenza aveva ribadito che non prevedeva d'intervenire sul costo del denaro prima del 2024 ma già settimana scorsa il governatore Stefan Ingves aveva lasciato capire che erano maturi i tempi per un cambio di politica. La maggior parte degli economisti non si attendeva però un rialzo prima del mese di giugno.

