Svizzera in frenata.

di Financial Trend Analysis

Svizzera in frenata. Il Kof Swiss Economic Institute ha infatti comunicato che il Kof Economic Barometer, previsione dell'andamento dell'economia elvetica nei prossimi sei mesi, è sceso in giugno a 96,9 punti dai 97,7 della lettura finale di maggio (103,0 punti in aprile), contro i 96,3 punti del consensus.

(RR - www.ftaonline.com)