[Ebook Novità] Scarica ORA l'ebook gratuito "I Segreti per un Trading di Successo" : la nuova guida per i tuoi investimenti sui mercati finanziari firmata Claudia Cervi.

Il Cs-Cfa Society Economic Sentiment Index, che misura le aspettative degli esperti sull'andamento dell'economia della Svizzera nel successivo semestre (indice elaborato da Cfa in collaborazione con Credit Suisse), è cresciuto in aprile a 68,3 punti dai 66,7 punti di marzo (55,5 punti in febbraio), consolidandosi sui massimi storici. L'indice resta in positivo per il dodicesimo mese consecutivo. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.