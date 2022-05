Secondo quanto comunicato dall'elvetica Segreteria di Stato dell'economia (Seco), in aprile il tasso di disoccupazione ha registrato in Svizzera un ulteriore declino al 2,3% dal 2,4% di marzo (2,5% in febbraio), contro il 2,2% del consensus.

Secondo quanto comunicato dall'elvetica Segreteria di Stato dell'economia (Seco), in aprile il tasso di disoccupazione ha registrato in Svizzera un ulteriore declino al 2,3% dal 2,4% di marzo (2,5% in febbraio), contro il 2,2% del consensus. Su base rettificata stagionalmente la disoccupazione è invece rimasta invariata al 2,2% di febbraio e marzo (2,3% in gennaio), in questo caso in linea con le attese degli economisti.

(RR - www.ftaonline.com)