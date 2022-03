Secondo quanto comunicato dall'elvetica Segreteria di Stato dell'economia (Seco), in febbraio il tasso di disoccupazione è calato in Svizzera al 2,5% dal 2,6% registrato in dicembre e gennaio (2,5% in ottobre e novembre), contro il 2,7% del consensus.

Secondo quanto comunicato dall'elvetica Segreteria di Stato dell'economia (Seco), in febbraio il tasso di disoccupazione è calato in Svizzera al 2,5% dal 2,6% registrato in dicembre e gennaio (2,5% in ottobre e novembre), contro il 2,7% del consensus. Su base rettificata stagionalmente la disoccupazione è invece scesa al 2,2% contro il 2,3% atteso dagli economisti per una lettura invariata rispetto a gennaio (2,4% in dicembre).

