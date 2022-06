Secondo quanto comunicato dal Bundesamt für Statistik (Bfs, l'ufficio federale di statistica elvetico), in maggio le vendite retail sono calate in Svizzera dell'1,6% annuo (rettificato per le variazioni di calendario), in ulteriore miglioramento rispetto al 5,5% della lettura finale di aprile (e al crollo del 6,6% di marzo).