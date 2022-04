Secondo quanto comunicato dalla Fédération de l'industrie horlogère suisse (Fh, l'associazione di settore con sede a Biel), in marzo l'export di orologi dalla Svizzera è salito dell'11,8% annuo (24,4% il rimbalzo di febbraio), attestandosi a 2,09 miliardi di franchi (2,03 miliardi di euro). A partire da febbraio l'Fh aveva deciso di non comparare più i risultati con due anni prima (ovvero prima dell'inizio della pandemia di coronavirus). Tra i singoli Paesi Usa e Cina si confermano primi due mercati per il settore dell'orologeria elvetica. Terza piazza per Hong Kong che segna però una contrazione dell'import del 9,3% annuo, contro il rimbalzo del 31,8% degli Usa e il crollo del 27,6% della Cina. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.