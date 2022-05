Fiducia dei consumatori elvetici in ulteriore rallentamento. Secondo quanto comunicato dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco) di Berna, il Consumer Sentiment Index (indice che misura la fiducia dei consumatori in relazione all'attività economica) cala infatti in Svizzera per il secondo trimestre 2022 a -27,4 punti da -3,8 punti della lettura finale del primo (3,4 punti in positivo nell'ultimo periodo dello scorso anno). (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

