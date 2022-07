Secondo quanto comunicato dal Bundesamt für Statistik (Bfs, l'ufficio nazionale di statistica elvetico), in giugno i prezzi a produzione e import sono saliti in Svizzera del 6,9% annuo, come in maggio (6,7% in aprile), nel quindicesimo mese consecutivo d'espansione dopo una striscia negativa iniziata nel gennaio 2019.

Secondo quanto comunicato dal Bundesamt für Statistik (Bfs, l'ufficio nazionale di statistica elvetico), in giugno i prezzi a produzione e import sono saliti in Svizzera del 6,9% annuo, come in maggio (6,7% in aprile), nel quindicesimo mese consecutivo d'espansione dopo una striscia negativa iniziata nel gennaio 2019. Su base mensile l'indice è invece cresciuto dello 0,3% contro lo 0,9% atteso per una lettura invariata rispetto a maggio (1,3% in aprile), in questo caso nel sesto rialzo di fila dopo il declino dello 0,1% di dicembre.

(RR - www.ftaonline.com)