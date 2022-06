Anche la Schweizerische Nationalbank (Snb) alza i tassi d'interesse della Svizzera e lo fa a sorpresa. L'istituto centrale elvetico ha infatti aumentato i tassi di 50 punti base portandoli allo 0,25% in negativo. Il costo del denaro era fermo sullo 0,75% in negativo dal gennaio 2015 quando la Snb aveva deciso di slegare la valuta elvetica dall'euro (e aveva tagliato i tassi di 50 punti base). "L'inasprimento della politica monetaria mira a prevenire una più ampia diffusione dell'inflazione a beni e servizi in Svizzera. Non si può escludere che nel prossimo futuro saranno necessari ulteriori rialzi del tasso ufficiale per stabilizzare l'inflazione in un range coerente con la stabilità dei prezzi nel medio termine. Per garantire condizioni monetarie adeguate, la Snb è anche disposta a intervenire, se necessario, sul mercato dei cambi", ha comunicato l'istituto centrale.

