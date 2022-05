Switch ha chiuso con un rally del 9,07% la seduta di mercoledì al Nyse, dopo che l'azienda di Las Vegas, attiva nei data center, ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per il buyout da parte di DigitalBridge Group. Sul piatto 34,25 dollari per azione in contanti (il titolo ha chiuso la seduta a 33,54 dollari), per una valutazione complessiva di circa 11 miliardi. Switch aveva debuttato a Wall Street nell'autunno 2017.

(RR - www.ftaonline.com)