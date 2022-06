Walmart investe nel capitale di Symbotic che va in altalena al Nasdaq. Il numero uno mondiale della grande distribuzione ha reso noto di avere ammassato una partecipazione dell'11,1% nell'azienda specializzata in intelligenza artificiale applicata alla supply chain. A fine maggio era stato annunciato che la piattaforma di robotica e automazione software di Symbotic sarebbe stata installata in tutti i 42 centri di distribuzione regionali di Walmart. Symbotic, che aveva debuttato al Nasdaq lo scorso 8 giugno (attraverso la fusione con la Spac Svf Investment Corporation 3), ha toccato un rimbalzo del 10% in intraday per poi chiudere con un crollo del 7,38% la seduta di martedì.

