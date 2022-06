Secondo fonti citate da Reuters, Warner Bros Discovery punterebbe a un taglio del 30% per il suo organico nella vendita di spazi pubblicitari. Il colosso dello streaming nato ufficialmente lo scorso 11 aprile (dall'integrazione in Discovery delle attività di Warner Media) ha un team pubblicitario di circa 3.000 addetti a livello globale. In Usa sarebbero già partite le offerte di uscita volontaria. I mercati hanno da tempo messo in dubbio la sostenibilità del business dello streaming dopo il boom registrato durante la pandemia e il recente calo di abbonati del leader Netflix. L'avventura di Warner Bros Discovery, per altro, non era iniziata nel migliore dei modi, visto che a una decina di giorni dal closing della fusione, e ad appena un mese dal debutto, aveva chiuso Cnn+. La versione streaming dello storico network all-news non era riuscita ad attrarre neppure 10.000 abbonati, a fronte di investimenti nell'ordine delle centinaia di milioni di dollari in personale e contenuti. Warner Bros Discovery aveva chiuso in declino dello 0,36% martedì al Nasdaq.

