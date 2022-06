La Banca centrale di Taiwan aumenta i tassi d'interesse di 12,5 punti base portandoli all'1,50% dopo averli alzati di 25 punti base in marzo (in precedenza li aveva tagliati di 25 punti base nel marzo 2020, nella prima riduzione decisa dal giugno 2016).

di Financial Trend Analysis

La Banca centrale di Taiwan aumenta i tassi d'interesse di 12,5 punti base portandoli all'1,50% dopo averli alzati di 25 punti base in marzo (in precedenza li aveva tagliati di 25 punti base nel marzo 2020, nella prima riduzione decisa dal giugno 2016). Per quanto riguarda l'outlook, le previsioni sono di una crescita del Pil di Taiwan del 3,75% nel 2022, contro il 4,05% della precedente stima.

(RR - www.ftaonline.com)