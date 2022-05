Secondo quanto comunicato dal Directorate General of Budget, Accounting & Statistics di Taipei, in aprile il tasso di disoccupazione ha registrato a Taiwan un declino al 3,62% dal 3,66% di marzo (3,65% in febbraio).

Secondo quanto comunicato dal Directorate General of Budget, Accounting & Statistics di Taipei, in aprile il tasso di disoccupazione ha registrato a Taiwan un declino al 3,62% dal 3,66% di marzo (3,65% in febbraio). Su base rettificata stagionalmente la disoccupazione è invece calata al 3,68% dal 3,70% precedente (3,67% in febbraio).

