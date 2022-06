Secondo quanto comunicato dal ministero delle Finanze di Taipei, in maggio le esportazioni da Taiwan hanno registrato un progresso del 12,5% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto al 18,8% di aprile (e al 21,8% di marzo).

Secondo quanto comunicato dal ministero delle Finanze di Taipei, in maggio le esportazioni da Taiwan hanno registrato un progresso del 12,5% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto al 18,8% di aprile (e al 21,8% di marzo). Il dato, inferiore al 13,0% del consensus di Reuters, segna comunque la ventitreesima espansione consecutiva. L'import è invece rimbalzato del 26,7% annuo come in aprile (20,3% in marzo), contro il 19,7% atteso dagli economisti. Il surplus della bilancia commerciale è calato lo scorso mese a 2,41 miliardi di dollari dai 4,91 miliardi di aprile (4,66 miliardi in marzo), contro i 4,60 miliardi del consensus.

