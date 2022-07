Secondo quanto comunicato dal Directorate General of Budget, Accounting & Statistics di Taipei, in giugno l'indice dei prezzi al consumo ha registrato a Taiwan una crescita del 3,59% annuo, in ulteriore accelerazione rispetto al 3,39% di maggio (e al 3,38% di aprile) e contro il 3,50% del consensus.

Secondo quanto comunicato dal Directorate General of Budget, Accounting & Statistics di Taipei, in giugno l'indice dei prezzi al consumo ha registrato a Taiwan una crescita del 3,59% annuo, in ulteriore accelerazione rispetto al 3,39% di maggio (e al 3,38% di aprile) e contro il 3,50% del consensus. Su base mensile l'indice dei prezzi è invece salito dello 0,11% contro lo 0,32% precedente (0,39% in aprile), nella sesta espansione consecutiva dopo la deflazione dello 0,42% di dicembre.

(RR - www.ftaonline.com)