di Financial Trend Analysis

Secondo quanto riportato dal Directorate General of Budget, Accounting and Statistics (Dgbas) di Taipei, nel primo trimestre 2022 il Pil di Taiwan è salito del 3,14% annuo, in rallentamento rispetto al 4,86% dell'ultimo periodo dello scorso anno (4,37% nel terzo trimestre) ma sopra al 3,06% della prima lettura preliminare diffusa a fine aprile.