TAKE OFF, società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, comunica di aver ottenuto le certificazioni internazionali UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 37001:2016 e UNI ISO 45001:2018, a conferma del costante senso di responsabilità e trasparenza dell'operato aziendale sulle tematiche ESG.

ISO 9001 certifica che il Sistema di Gestione Qualità adottato da TAKE OFF consente di ottenere una migliore integrazione dei processi al fine di ottimizzare la produzione aziendale, riducendo i costi e incrementando la fidelizzazione dei clienti. In particolare, la normativa indica le linee guida che la Società deve perseguire per garantire la conformità dei propri prodotti e dei servizi rivolti ai clienti. L'impegno sostenibile del Gruppo prosegue anche verso l'implementazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (ISO 37001), il primo standard internazionale per i sistemi di gestione che si pone l'obiettivo di ridurre i rischi e i costi legati a eventuali fenomeni corruttivi. L'acquisizione di tale certificazione consentirà alla Società di adottare un approccio sistemico rivolto alla prevenzione e al contrasto della corruzione. A conferma dello svolgimento delle proprie attività nel rispetto delle disposizioni in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, la Società ha ottenuto altresì la certificazione ISO 45001. L'implementazione di tale normativa consentirà di rafforzare ed elevare gli standard di sicurezza posti all'interno della Società.

Aldo Piccarreta, Presidente e Amministratore Delegato di TAKE OFF: "TAKE OFF basa il proprio impegno di sostenibilità sulla creazione di valore condiviso di lungo periodo e sul miglioramento del benessere aziendale. Per tale ragione, l'implementazione delle certificazioni ESG nel nostro operato, vogliono rappresentare la prosecuzione di una traiettoria di impegno e di costanza che ci permetta di portare avanti la nostra crescita di valore sostenibile. Tali riconoscimenti acquisiti si integrano perfettamente con il Modello Organizzativo (D. Lgs.231) adottato in precedenza, a conferma dell'impegno e della serietà del progetto sociale di TAKE OFF."

