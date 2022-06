Take Off, società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, comunica di aver siglato nuovi accordi per l'apertura di 7 nuovi negozi dislocati in Veneto, Lombardia, Puglia e Sicilia per uno spazio complessivo di 1.

Take Off, società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, comunica di aver siglato nuovi accordi per l'apertura di 7 nuovi negozi dislocati in Veneto, Lombardia, Puglia e Sicilia per uno spazio complessivo di 1.200 mq.

Le nuove aperture, 5 a marchio TAKE OFF a gestione diretta e 2 a marchio OVER in affiliazione, saranno dislocate in località strategiche dei centri cittadini e in vie ad alto scorrimento, con metrature che variano dagli 85 ai 310 mq.

Le aperture saranno dislocate nelle seguenti località:

TAKE OFF: Castelfranco Veneto (TV), Este (PD), Rovigo (RO), Marcon (VE), Curtatone (MN);

OVER: San Giovanni Rotondo (FG), Palermo (PA).

Alla data odierna, il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale con una rete di 163 negozi, di cui 36 gestiti direttamente e 127 tramite accordi di affiliazione. Rispetto a quanto comunicato in data 29 aprile 2022, non si registrano chiusure di punti vendita.

(GD - www.ftaonline.com)