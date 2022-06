Take Off, società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, comunica che, avendo i requisiti di cui alla nuova disciplina sul lotto minimo di negoziazione delle azioni ordinarie (ossia capitalizzazione stabilmente superiore a 40 milioni di euro e flottante superiore al 20%), in vigore dal 15 aprile 2019, in data 31 maggio 2022 ha ottenuto da Borsa Italiana l'autorizzazione, a partire dal 2 giugno 2022, a negoziare le proprie azioni ordinarie TKO (ISIN IT0005467425) con lotto minimo unitario.

Take Off, società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, comunica che, avendo i requisiti di cui alla nuova disciplina sul lotto minimo di negoziazione delle azioni ordinarie (ossia capitalizzazione stabilmente superiore a 40 milioni di euro e flottante superiore al 20%), in vigore dal 15 aprile 2019, in data 31 maggio 2022 ha ottenuto da Borsa Italiana l'autorizzazione, a partire dal 2 giugno 2022, a negoziare le proprie azioni ordinarie TKO (ISIN IT0005467425) con lotto minimo unitario. Tutti gli ordini sulle azioni ordinarie TAKE OFF non eseguiti al termine della seduta del 1° giugno 2022 verranno pertanto cancellati.

