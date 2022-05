Il Consiglio di Amministrazione di TAKE OFF (TKO:IM), società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, riunitosi sotto la presidenza di Aldo Piccarreta, ha deliberato l'emissione di n.

Il Consiglio di Amministrazione di TAKE OFF (TKO:IM), società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, riunitosi sotto la presidenza di Aldo Piccarreta, ha deliberato l'emissione di n. 15.625.000 "Warrant Take Off 2022-2024" da assegnarsi gratuitamente agli azionisti della Società, nel rapporto di n. 1 Warrant per ogni azione ordinaria della Società detenuta. L'Emittente provvederà quindi a presentare la domanda di ammissione alle negoziazioni dei warrant su Euronext Growth Milan. I "Warrant Take Off 2022-2024" saranno identificati con il codice ISIN IT0005467474.

