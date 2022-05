Take Off, società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, comunica che, in deroga al vincolo del lock-up di 12 mesi, opportunamente svincolato limitatamente a tale operazione previo accordo con l'Euronext Growth Advisor, Summit S.

Take Off, società attiva nel retail trade di abbigliamento e accessori per adulto e bambino, comunica che, in deroga al vincolo del lock-up di 12 mesi, opportunamente svincolato limitatamente a tale operazione previo accordo con l'Euronext Growth Advisor, Summit S.p.A. ha venduto a primari investitori istituzionali italiani ed esteri complessive n. 1.325.200 azioni ordinarie. L'operazione, finalizzata all'ampliamento della base azionaria e all'incremento del flottante, è avvenuta fuori mercato in data 27 maggio 2022 ad un prezzo pari a Euro 4,90 per azione. Il flottante passa dall'attuale 20,00% al 28,48%. A seguito di tale operazione, la partecipazione di Summit S.p.A. scende al di sotto della soglia di rilevanza del 66,6%, passando dal 72,63% pre operazione all'attuale 64,15% post operazione.

