Take-Two Interactive Software ha segnato un rally superiore al 5% in after market (la seduta di lunedì si era già chiusa in rialzo dello 0,16% al Nasdaq), dopo che il gruppo Usa dei videogiochi (noto soprattutto per la serie campione d'incassi di Grand Theft Auto) ha comunicato risultati relativi al quarto trimestre segnati da profitti netti in declino da 219 milioni, pari a 1,88 dollari per azione, a 111 milioni, e 95 centesimi, contro i 65 centesimi stimati dagli analisti. I ricavi sono cresciuti nei tre mesi dell'11% annuo a 930 milioni di dollari, contro gli 897 milioni attesi. Gli ordinativi netti (net booking, che comprendono tra l'altro commissioni di licensing, merchandising, pubblicità all'interno dei giochi, guide strategiche) sono invece aumentati da 784 a 846 milioni di dollari, in questo caso sotto agli 882 milioni del consensus di Refinitiv.

