Ai sensi dell'articolo 50-quinquies, comma 5, del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, approvato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), Solidus BidCo *S.p.A.(l'"Offerente"), facendo seguito a quanto comunicato in data 3 maggio 2022 (il "Comunicato sui Risultati Provvisori della Procedura"), rende noti i risultati definitivi della procedura per l'adempimento da parte dell'Offerente dell'Obbligo di Acquisto* ex articolo 108, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "TUF") (la "Procedura"), avente ad oggetto n. 4.932.641 di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A. (l'"Emittente" o "TAS"), pari al 5,881% del capitalesociale dell'Emittente, oltre alle eventuali ulteriori nuove azioni ordinariediTAS emesse nell'ambitodel Piano di Stock Option 2020 –2022 (le "Azioni Residue"). I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 22263 del 10 marzo 2022 e pubblicato in data 11 marzo 2022 (il "Documento di Offerta") e/o nel comunicato stampa sui risultati definitivi dell'Offerta diffuso in data 6 aprile2022 (il "Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta").

Risultati definitivi della Procedura

*L'Offerente rende noto che il Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita si è concluso in data 3 maggio2022 alle ore 17.30 (ora italiana) e che, sulla base dei risultati definitivi della Procedura comunicati da Spafid S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, al termine di detto periodo sono pervenute Richieste di Vendita per complessive n. 2.297.774 Azioni Residue, pari al 2,739% del capitale sociale dell'Emittente e al 46,583% delle Azioni Residue oggetto della Procedura (le "Azioni Residue Poste in Vendita"), per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto) di Euro 5.055.102,80. Il quantitativo di Azioni Residue Poste in Vendita risulta dunque confermato rispetto ai risultati provvisori annunciati dall'Offerente nel Comunicato sui Risultati Provvisori della Procedura. Si segnala, inoltre, che nel periodo intercorrente tra la data del Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta e la fine del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita,come di volta in volta comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del Regolamento Emittenti, l'Offerente ha effettuato acquisti di Azioni Residue sul mercato al di fuori della Procedura, per complessive n. 250.266 Azioni Residue, pari allo 0,298% del capitale sociale dell'Emittente(le "Azioni Acquistate Fuori Procedura"). Le Azioni Acquistate Fuori Procedura sono state acquistate a un prezzo non superiore al Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto. Pertanto, tenuto conto (i) delle n. 2.297.774 Azioni Residue per le quali sono pervenute le Richieste di Vendita durante il Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita (pari al 2,739% del capitale sociale dell'Emittente), (ii) delle Azioni Acquistate Fuori Procedura e (iii) delle n. 78.948.120 azioni ordinarie di TAS detenute dall'Offerente, direttamente e indirettamente per il tramite di OWL S.p.A., al termine dell'Offerta (pari al 94,119% del capitale sociale dell'Emittente), ad esito della Procedura l'Offerente verrà a detenere, direttamente e indirettamente per il tramite di OWL S.p.A.,complessive n.81.496.160azioni ordinarie di TAS, pari al *97,157% del capitale sociale dell'Emittente.

Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto

**Il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto dovuto ai titolari delle Azioni Residue per le quali sono pervenute le Richieste di Vendita, sarà pagato ai medesimi in data 10 maggio 2022, corrispondente al quinto giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita (la "Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto"), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà di taliAzioni Residue a favore dell'Offerente.

Sulla base dei suddetti risultati definitivi della Procedura, il controvalore complessivo della Procedura che dovrà essere corrisposto dall'Offerente alla Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai titolari delle Azioni Residue per le quali sono pervenute le Richieste di Venditaè pari ad Euro 5.055.102,80.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto verrà messo a disposizionedall'Offerente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi trasferito agli Intermediari Incaricati che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Azionisti Richiedenti nella Richiesta di Vendita. L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero che ne ritardino il trasferimento.

*Diritto di Acquisto e Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF *

**Sulla base dei risultati definitivi della Procedura,in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente ad esito del Periodo per la Presentazione delle Richieste di Vendita di una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente rende noto, anche in conformità a quanto indicato nell'Avvertenza A.9 e nella Sezione G, Paragrafo G.4,del Documento di Offerta, che si sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio delDiritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto exarticolo 108, comma 1, del TUF.

L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto delle azioni ordinarie di TAS adempirà, altresì, contestualmente all'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, dando pertanto corso ad un'unica procedura concordata con la CONSOB e Borsa Italiana(la "Procedura Congiunta").

La Procedura Congiunta avrà ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente ancora detenute dal mercato,corrispondenti a n. 2.384.601 azioni ordinarie di TAS, pari al 2,843% del capitale dell'Emittente (le "Ulteriori Azioni Residue").

Ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà adempiuto dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per ogni Ulteriore Azione Residua pari al Corrispettivo dell'Offerta e al Corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto (ossia Euro 2,20) (il "Corrispettivo della Procedura Congiunta").

Tenuto conto del numero complessivo delle Ulteriori Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 5.246.122,20 (il "Controvalore Complessivodella Procedura Congiunta").

Al fine di dar corso alla Procedura Congiunta, in data 11 maggio 2022 l'Offerente confermerà all'Emittente l'avvenuto deposito di un importo pari al Controvalore Complessivo della Procedura Congiunta sul conto all'uopo dedicato intestato all'Offerente e aperto presso la Banca Garante dell'Esatto Adempimento (il "Conto Vincolato"), vincolato al pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta, nonché la disponibilità di tali somme sul Conto Vincolato per il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta.

La Procedura Congiunta avrà, pertanto, efficacia in data 11 maggio2022, giorno in cui avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Ulteriori Azioni Residue in capo all'Offerente con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF. Si rileva che il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF viene esercitato nei confronti di tutte le Ulteriori Azioni Residue e che, pertanto, indipendentemente dalla richiesta di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra, a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del Controvalore Complessivo della Procedura Congiunta sul Conto Vincolato aperto presso la Banca Garante dell'Esatto Adempimento, avrà efficacia il trasferimento, in capo all'Offerente, della titolarità delle Ulteriori Azioni Residue con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF. I titolari delle Ulteriori Azioni residue potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari.

L'obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Ulteriori Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta ad esclusivo carico degli azionisti dell'Emittenteil rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'articolo 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del Controvalore Complessivodella Procedura Congiunta, l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse dagli aventi diritto, salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e ss.del Codice Civile.

Revoca delle azioni ordinarie di TAS dalla quotazione

*Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, Borsa Italiana disporrà che le azioni dell'Emittente siano sospese dalla quotazione su Euronext Milan nelle sedute del *9 maggio 2022 e del 10 maggio 2022 e* revocate dalla quotazione a partire dalla seduta dell'11 maggio 2022*.

Il Documento di Offerta è disponibile per la consultazione presso: (i) la sede legale dell'Offerente in Milano, Via Manzoni n. 38; (ii) la sede legale dell'Emittente in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 149; (iii) la sede amministrativa dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Spafid S.p.A., in Milano, Foro Buonaparte n. 10; e (iv) le sedi legali degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni all'Offerta.Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito internetdell'Emittente (www.tasgroup.it), nonché sul sito internetdel Global Information Agent (www.morrowsodali-transactions.com).

Solidus BidCo S.p.A.

