Technoprobe, società quotata su Euronext Growth Milan e leader nella progettazione e produzione di Probe Card (la "Società" o "Technoprobe") comunica, ai sensi della "Disciplina sulla Trasparenza" e dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver ricevuto la seguente comunicazione relativa al cambiamento sostanziale da parte di un azionista significativo.

In data 17 giugno 2022, *Marble Bar Asset Management LLP *ha comunicato il cambiamento sostanziale della partecipazione avvenuto in data 16 giugno 2022 in relazione al superamento della soglia di rilevanza del 5% del capitale sociale di Technoprobe. Il suddetto azionista ha dichiarato di detenere n. 6.681.149 azioni ordinarie pari al *5,34% *delle azioni ordinarie della Società.

La tabella che segue riporta l'indicazione degli azionisti che, dalle ultime risultanze in possesso della Società, detengono una partecipazione pari ad almeno il 5% delle azioni ordinarie della Società (c.d. azionisti significativi).

|Azionisti |Azioni |% su Capitale sociale |% sui diritti di voto (1) |% sulle azioni ordinarie |

|T-Plus |408.050.000 |67,90% |75,78%| |

|Famiglia Crippa (2) |67.950.000 |11,31% |12,62% | |

|Flottante |125.000.000 |20,80% |11,61% |100,00% |

|di cui: 7 Industries Holding BV Investments |22.245.257 |3,70% |2,07% |17,80% |

|di cui: Alba Europe SARL |16.665.000 |2,77% |1,55% |13,33% |

|di cui: AXA Investment managers S.A. |12.294.119 |2,05%|1,14%|9,84% |

|di cui: Berenberg (3)|7.202.555 |1,20%|0,67%|5,76% |

|di cui: Marble Bar Asset Management LLP |6.681.149 |1,11%|0,62%|5,34% |

|Totale |601.000.000|100,00%|100,00%|100,00%|

(1) Assume la maggiorazione dei diritti di voto in virtù delle Azioni a Voto Plurimo

(2) Azionisti locali possessori di azioni a voto plurimo soggetti a Lock-Up. Nessuno Possiede più del 5%

(3) John Berenberg, Gossler & Co.KG on behalf Universal Investment Funds

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, i nominativi degli azionisti significativi (con il rispettivo numero di azioni possedute e la relativa percentuale del capitale sociale) sono altresì indicati sul sito internet della società www.technoprobe.com/it.

