Il Consiglio di Amministrazione di Technoprobe S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan e leader nella progettazione e produzione di Probe Card (la "Società" o "Technoprobe"), ha preso visione di taluni dati gestionali consolidati economico-finanziari al 31 marzo 2022, non assoggettati a revisione contabile.

• Ricavi Consolidati pari ad € 121.4 milioni, in crescita del 59.1% rispetto al primo trimestre del 2021;

• Ebitda Consolidato pari ad € 52.9 milioni (43.6% dei ricavi);

• Posizione Finanziaria Netta consolidata pari a € 276.3 milioni, rispetto ad € 135.5 milioni registrati a fine 2021;

• L'andamento del primo trimestre 2022 e l'attuale backlog di ordini confermano la traiettoria di crescita di Technoprobe.

Stefano Felici, Amministratore Delegato di Technoprobe, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti della partenza di questo primo trimestre dell'anno 2022, abbiamo registrato il nostro record storico di fatturato di sempre e il trimestre si è caratterizzato per il cambio di passo culminato con la quotazione in Borsa sul mercato Euronext Growth Milan. Stiamo lavorando alacremente per migliorare nei processi, nelle efficienze, e continuare a crescere.

