Milano, 22 luglio 2022 – TECMA Solutions S.p.A. ("TECMA" o la "Società"), Tech Company specializzata nel settore del Real Estate quotata su Euronext Growth Milan [EGM: TCM] rende noto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver ricevuto una comunicazione in data 18 luglio 2022 da parte dell'azionista AXA Investment Managers S.A., con la quale quest'ultima ha informato la Società che, a seguito del perfezionamento in data 7 giugno 2022 degli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega conferitagli dall'assemblea straordinaria del 29 aprile 2022, la propria partecipazione nel capitale della Società è scesa al di sotto della soglia di rilevanza del 5% del capitale sociale con diritto di voto di TECMA.

In particolare, il suddetto azionista ha dichiarato di detenere n. 410.000 azioni, pari al 4,76% del capitale sociale di TECMA. A seguito di tale cambiamento, gli azionisti che detengono una partecipazione almeno pari al 5% nella Società (c.d. "azionisti significativi") risultano essere i seguenti:

|Azionista *|Numero di azioni detenute |% sul capitale sociale *|

|Pietro Adduci |2.735.000 |31,77% |

|Vittorio Volontè |1.000.000 |11,62% |

|Wise Box S.r.l. |1.000.000 |11,62% |

|Abitare IN S.p.A. |574.700 |6,68%|

